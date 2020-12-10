〈國泰永續金融論壇〉劉揚偉談鴻海股價上漲有兩因素 將強化ESG概念延伸至產品

鴻海 (2317-TW) 近日股價回神，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (10) 日認為，一來是市場趨勢、二來是努力也被看見，此外，ESG 發展未來不只在公司治理，也會表現在產品推動，如發展電動車等，形成永續經營 = EPS+ESG 的理念。

劉揚偉先前才在 5G 論壇為股價抱屈，他今日出席「2020 國泰永續金榮記氣候變遷高峰論壇」時，被問到相關問題，劉揚偉認為，是趨勢，也是大家看到鴻海的努力。

而鴻海墨西哥廠近期受到駭客入侵，劉揚偉強調，已經全部都解決了，至於外界關注明年展望，劉揚偉表示，周六量子論壇再跟大家分享。

今日論壇中，劉揚偉也指出，過往外界都在批評鴻海勞工問題，但其實客戶對鴻海要求非常高、先進，過去鴻海做了很多，但行業性質特性就是要保密，因此難以對外開口。

不過，劉揚偉認為，ESG 的議題，公司有必要跟投資人、社會大眾溝通，讓市場知道鴻海在 ESG 的努力，過去企業社會責任 (CSR) 上，主要著重在環境 (Environment) 的部分，但現在在 Social(社會)、Governance(公司治理) 也逐漸重視，形成永續經營 = EPS+ESG 的理念。

劉揚偉直言，推動 ESG 可能會增加「顯性成本」，但許多「隱形成本」其實是減少，集團也把 ESG 當作一個契機，表現在產品推動上，發展綠能環保的電動車就是一個例子。

劉揚偉強調，未來會結合更多夥伴 在 ESG 的議題上共同耕耘，除了本身努力外，也會與供應鏈和同業一起響應，共同建立責任製造的準則。