台灣金融風險指數98.11分偏低 留意股房過熱

股房大漲引發市場對於資產價格過熱疑慮，根據金融研訓院今 (10) 公布的「台灣金融風險指數」顯示，11 月的風險綜合指數為 98.11 分，對照 2019 年 7 月的 97.07 分，以及 2008 年風險指數 104.54 分，目前風險指數處於相對穩定階段。

金融研訓院今天發布最新編製的「台灣金融風險指數」，有別於過去銀行高階主管指數 (BEI) 以銀行經營面為主的分析，金融風險指數以資產評價、金融部門、非金融部門、傳染與蔓延等 4 大構面進行分析。

台灣金融風險指數以 2013 年 11 月作為評定基準，超過 100 分基準點代表風險偏高，從過去指數來看，2008 年爆發金融海嘯，使得該年度風險指數飆升至 104.54 分，2019 年 7 月風險指數降至 97.07 分。

金融研訓院院長吳中書表示，如果風險指數高於 100，指數越高代表風險越高，相反的，指數越低則意味風險相對平穩，以 11 月風險指數 98.11 分來說，雖不是最低分，但也顯示目前風險相對穩定。

根據新出爐的首期報告，11 月指數分數為 98.11 分，較 10 月指數 98.71 下降 0.6，其中「資產評價壓力」分項指數 11 月分數為 101.63，較 10 月指數 103.4 下降 1.77；「非金融部門穩定度」分項指數 11 月分數為 92.9，較 10 月指數 93.6 下降 0.7；「金融部門的穩定度」分項指數 11 月分數為 94.2，較 10 月指數 95.4 下降 1.2。

另外，「傳染與蔓延」分項指數 10 月分數為 104.3，則較 10 月指數 103.4 上升 0.9，終止 3 月以來緩步下降的趨勢，主要與國際疫情再度爆發有關；而連子構面中的「國內金融機構傳染效應」 與「海外市場風險」也同步上揚。

在資產評價壓力部分，11 月指數 101.63 分雖比 10 月下滑，但要注意的是，「不動產市場」與「股票市場」兩個子構面略有回升。

金融研訓院金融研究所所長林士傑說，不動產今年初以來持續走揚，並在 7 月疫情趨緩後攀至高峰，主要與住宅、商辦房價租金比上升有關，值得關注。

至於股票市場部分，台股 11 月本益比達 20 以上，來到 7 年來新高，加上報酬率對 10 年期公債利差連續 3 個月縮小，分項指數已連續三個月攀升，預期 12 月還是繼續上揚，需留意股市是否有過熱現象。