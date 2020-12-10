車市需求回溫 敬鵬11月營收14.66億元 創13個月來新高

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 受惠車市需求回溫，今 (10) 日公布 11 月營收 14.66 億元，月增 11.28%，年增 1.07%，創 13 個月來新高，12 月客戶拉貨力道持強。

敬鵬今年前 11 月營收為 138.51 億元，年減 16.02%，發言人蕭公彥表示，2021 年總體車市及敬鵬接單都樂觀。

敬鵬也在燃油車用板外開發新市場，目前包括電動車、低軌道衛星以及網通領域，敬鵬都已開始布局。

敬鵬目前擁有包括台灣桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，台灣廠占營收比重 54%；泰國廠在去年全力投入改造下，虧損逐季收歛，前三季虧損 1.25 億元，10 月泰國廠趨近於損益兩平，2021 年泰國廠仍能保持強勢業績表現，敬鵬一年可減少約 2 億元轉投資損失。

敬鵬 2020 年前三季資本支出約 5 億元，主要用於中國廠自動化及台灣廠智能化設備建置、改善生產品質，並未擴充產能，明年將看車市回溫決定是否再擴充，而先前發生火災的平鎮廠也不一定會重建以及考慮處分，會先當部分產線或倉庫。

敬鵬 2020 年前三季稅後虧損 5385 萬元，每股虧損 0.14 元，由於上半年產能利用率低造成虧損，第二季積極進行成本控管，降低人事成本，採取「遇缺不補」的方式生產，在目前接單回溫之下，大陸廠已增聘 100 人，台灣廠則增聘 40 人因應。