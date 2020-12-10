永大兩岸滿手訂單 明年營收拚增雙位數

電梯大廠永大機電 (1507-TW) 今 (10) 日舉行法說會，總經理蔡尚育表示，中國電梯市場需求回溫，加上內部完成策略調整，營運同步落底回升，今年第 3 季由虧轉盈，估全年有望順利轉盈，加上台灣維修保養業務穩定成長，法人看好，今年每股純益上看 3-3.5 元，明年兩岸營收有望兩位數成長。

中國市場方面，蔡尚育指出，中國過去銷售策略是與代理商合作，優勢在可快速擴大市占，缺點是毛利率受擠壓，自去年開始調整銷售策略，轉為直銷以及與房產開發商成為戰略合作夥伴，此舉有助推動維修保養台數，帶動毛利率增長。

蔡尚育表示，雖然中國城市化程度不及台灣市場，且原預期 2018 年中國城市化程度可達到 60%，但後續政府祭出打房政策，整體房地產市場成長趨緩，不過整體對新梯、維修保養仍有需求。

蔡尚育指出，中國子公司被視為集團小金雞，旗下總資產約占整體集團 63%，目前在中國市占率已從 2018 年的 1.65%，提升至 3%，營運已從去年第 2 季落底反彈，並在今年第 3 季順利虧轉盈。

整體來看，法人看好，今年中國接單量 2.5 萬台、出貨超過 1.5 萬台，優於原預期目標，今年全年有機會開始獲利，明年中國出貨超過 1.5 萬台，接單 2.5 萬台，明年全年營收年增雙位數。

台灣方面，蔡尚育表示，受到房市熱絡帶動下電梯需求持續上升，今年累計電梯出貨量已達 8 萬台，看好維修保養業務穩定應長。

永大第 3 季營收 42.3 億元，季增 13.1%、年增 18.5%；稅後純益 4.42 億元，季增 13.3%、年減 11.2%，每股純益 1.08 元；前 3 季稅後純益 9.77 億元，年增 33.58%，每股純益 2.39 元。