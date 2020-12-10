千金股11月營收 矽力連四個月寫新高 祥碩維持年成長

千金股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (10) 日公布 11 月營收 13.42 億、6.71 億元，受惠消費性旺季效應顯著，矽力營收連四個月創新高，祥碩也維持較去年同期逾倍數成長。

矽力 11 月營收 13.42 億元，月增 1.09%，年增 20.65%，累計前 11 月營收 124.92 億元，年增 29.99%；受惠消費型電子復甦力道強勁，矽力相關電源管理晶片出貨暢旺，推升營收連四個月創新高，法人估，矽力第四季營收將季增 10-15%，達全年營收最高峰。

展望明年，矽力看好，車用、伺服器與 5G 基地台將持續成長，其中，車用新品包括電源、訊號處理器、電動車充電站與感測器等，預計明年第一季末小量出貨，第二季正式放量，不過由於是首年切入，估貢獻明年全年營收約 3-5%。

矽力伺服器營收約 5-10%，今年受惠 SSD 滲透率超乎預期，帶動相關業績強勁成長，明年下半年隨著切入新的伺服器主機版專案開始出貨，相關業績將持續增加。

祥碩 11 月營收 6.71 億元，月減 0.51%，年增 123.3%，累計前 11 月營收 63.32 億元，年增 91.03%；隨著 PC 消費力道持強，超微 (AMD-US) 晶片組拉貨力道延續，推升祥碩連五個月營收年增幅逾倍數成長，全年可望創新高。