矽力Q3 EPS 8.41元創新高 前三季大賺逾兩股本

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 7.73 億元，季增 6.77%，年增 31.24%，每股稅後純益 8.41 元，前三季稅後純益 21.97 億元，年增 33.72%，每股稅後純益 23.98 元；受惠去美化趨勢確立，矽力在中國市占增加，加上基地台訂單發酵，單季每股純益衝上 8 元，連兩季改寫新高。

矽力第三季營收 36.44 億元，季增 10.39%，年增 26.62%，毛利率 48.9%，季減 1.52 個百分點，年增 2.52 個百分點，營益率 23.52%，季增 0.46 個百分點，年增 4.13 個百分點，稅後純益 7.73 億元，季增 6.77%，年增 31.24%，每股稅後純益 8.41 元。

矽力前三季營收 97.98 億元，年增 31.41%，毛利率 49.67%，年增 3.35 個百分點，營益率 23.23%，年增 4.83 個百分點，稅後純益 21.97 億元，年增 33.72%，每股稅後純益 23.98 元。

矽力前三季受惠 5G 基地台新業務發酵，加上工控需求持穩，營收年增幅維持雙位數以上，下半年隨著手機、消費性電子回溫，以及居家辦公趨勢帶動筆電需求熱絡，第三季營收創歷史新高。

展望後市，外資認為，矽力持續受惠去美化趨勢，電源管理晶片需求強勁，加上今、明年基地台業務發展空間大，同時隨著應用端不斷擴大，包括自動化、伺服器主機板領域，明、後年獲利可望穩健成長。