歐盟委員會無意豁免 英國旅客明年起恐禁止入境歐盟

新冠疫情迫使歐盟對疫情嚴峻的非歐盟國家實施入境限制，如今，隨著脫歐過渡期屆滿，歐盟委員會似乎無意對英國實施豁免，代表明年 1 月 1 日起，英國旅客很可能被禁止入境歐盟。

歐盟成員國 10 月同意歐洲理事會提議，允許少數感染率較低的非歐盟國家入境，包含澳洲、紐西蘭以及南韓等。

然而，歐盟委員會發言人上週表示尚無計劃將英國列入豁免範圍，意味著一旦年底正式脫歐，英國必須同其他非歐盟國家，遵守歐盟的旅遊禁令。

另外，根據英國《金融時報》報導，身為歐洲經濟區 (European Economic Area) 和申根區 (Schengen-associated) 的一員，挪威也證實明年 1 月 1 日起將禁止英國旅客入境。

對此，英國政府發言人表示，無法就其他國家在公共衛生事務上做出的可能決定進行評論。

根據歐盟現有規定，在部分情況下，非歐盟人士依舊能以工作為由入境，包含救援人員、護理人員、外交官、醫療保健專業人士、軍人、季節性農場工人和運輸工人等。

另外，以學習或家庭緊急因素為由，或是長居英國的歐盟國家公民亦允許入境歐盟。

英國外交大臣藍韜文 (Dominic Raab) 向英國國廣播公司 (BBC) 表示，防疫限制取決於歐盟及其成員國的決定，毫無疑問的，旅遊限制令將不斷受到審查。

儘管如此，隨著英國與歐盟間的脫歐談判仍在持續，上述情況仍有轉圜餘地。英國首相強生和歐盟委員會主席馮德萊恩同意本週日 (13 日) 前達成談判共識。