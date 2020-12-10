遠東SOGO周慶業績超標 明年台北三館合計營收衝破300億元

遠東集團旗下遠東 SOGO 今 (10) 日宣布，33 周年慶於 12 月 7 日圓滿落幕，全台 7 店業績較去年成長 6%，原定 108 億元的目標以 113 億元超標達成，SOGO 董事長黃晴雯指出，因應後疫新常態 ，2021 開展新局已蓄勢待發，將朝向大型化、綜合化和精緻化發展，目標明年全台業績達 455 億元，其中，台北店三館合計營收目標衝破 300 億元。

SOGO 說明，天母、中壢、新竹三家據點今年周年慶業績表現均較去年同期有 2 位數的成長，領先該店區域市場同業，尤其 SOGO 新竹店業績超破 18 億元，勇冠新竹地區所有零售同業，且每年都是 2 位數成長，未來新竹店更將朝向國際精品與高級娛樂發展。

而成長力道排第 2 名的是中壢店，SOGO 中壢店位於全台 outlet 和購物中心密度最高的大桃園地區，今年透過引進 50 個流行品牌，完成核心的 5 個樓層全新改裝調整，並積極經營高端消費者，有效做出與 Outlet 和購物中心的差異。

位於全台百貨密度最高台北市的台北店三館，今年周慶業績成長超過 6%，在首都圈實屬不易；天母店總業績達 11 億元，年增 11%，也穩坐台北北區百貨市場冠軍。

SOGO 強調，在歷經疫情的壓力測試，遠東 SOGO 已站穩了數位發展的轉型基礎，進入 2021 年後，將加強數位行銷策略和網購的 OMO 對策，實體賣場則朝向大型化、綜合化和精緻化的方針規劃，設定全年業績達 455 億元目標。

而 SOGO 台北店三館正迎向北市東區商圈再造趨勢，SOGO 目標台北店業績突破 300 億元，明年忠孝舘將進一步升級改裝、復興和敦化兩館則將擴大精品和名店餐飲。