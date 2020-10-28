徐旭東為SOGO站台造勢 看好遞延消費潮和百貨長線成長趨勢

遠東 SOGO 百貨今 (28) 日舉辦 33 周年慶造勢，由遠東集團董事長徐旭東親自站台，徐旭東表示，疫情雖造成衝擊應該會很快結束，並看好遞延的報復性消費年底前湧現，而對於電商搶食百貨大餅，徐旭東也樂觀看待，電商和百貨二種系統均會成長，百貨仍有不可取代性。

徐旭東指出，今年百貨精品那麼熱賣，「that is good，代表台灣消費者都有儲蓄」，尤其現在年輕客群也有錢消費，百貨要努力的是提供更貼近年輕消費者的產品，並且隨著主顧客年齡增長，不斷提供適合的服務。

徐旭東強調，遠東 SOGO 百貨今年周年慶主題為 Happy Together，「和消費者一起快樂很要緊」，他也直言，2020 年是非常挑戰的一年，大家壓力都很大，因此，周年慶過後緊接著耶誕節報到，在年末前的最後 2 個月將主題訂為 Happy Together，希望大家一起開心，並且將這樣的氣氛渲染給所有的朋友和消費者。

SOGO 董事長黃晴雯進一步指出，沒有不景氣只有不爭氣，今年 SOGO 推出 1 萬多組化妝品下殺 1.1 折，希望和消費者同樂。

另外，對於電商持續搶食零售大餅，徐旭東回應，內部有做一系列調查，發現還有很多人喜歡逛街，看好電商和百貨實體店兩種消費系統均會成長。