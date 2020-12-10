旺季效應 水泥雙雄11月營收同步續增

水泥雙雄台泥 (1101-TW) 及亞泥 (1102-TW) 今日同步公告 11 月營收，受惠年底旺季效應，台泥月營收 108.9 億元，月增 5.8%；亞泥 11 月營收 79.24 億元，月增 6.6%。

第四季進入水泥產業旺季，加上中國基礎建設先前相繼受到疫情、豪雨影響進度落後，也在年底加緊趕工，此外，中國政府為了振興經濟，擴大基建投資，推升水泥需求。

據了解，台泥進入第四季以來，10、11 月出貨量都有 500 萬噸以上水準，12 月也可望延續，台泥 11 月營收 108.9 億元，月增 5.8%，年減 6.8%；前 11 月營收 1034.32 億元，年減 6.4%。

而亞泥主要市場華中雖然第四季的平均價格已經追上去年同期，但另一主要市場西南仍受到水患、供給增加等因素影響；亞泥 11 月營收 79.24 億元，月增 6.6%、年減 1%；累計前 11 月營收 699.21 億元，年減 13.9%。

另一水泥廠信大 (1109-TW) 也公告 11 月營收 7.19 億元，月減 9%、年減 17.4%；累計前 67.22 億元，年減 5.7%。