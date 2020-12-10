ECB再加碼PEPP購債5000億歐元 延長實施期限至少9個月

歐洲經濟飽受新冠疫情衝擊之際，歐洲央行 (ECB) 週四 (10 日) 召開今年最後一次會議，維持三大利率不變，同時將「疫情緊急購債計劃」(PEPP) 擴大 5000 億歐元至 1.85 兆歐元，並延長實施期限至少 9 個月，至 2022 年 3 月，為經濟提供更多支撐。

利率聲明指出，ECB 將主要再融資利率、隔夜貸款利率和隔夜存款利率分別維持在 0％、0.25％和 - 0.5％不變，符合市場預期。

值得注意的是，ECB 決定將 PEPP 再加碼 5000 億歐元，至 1.85 兆歐元，同時延長 PEPP 的淨購買期限至少到 2022 年 3 月，直到理事會判斷疫情危機階段結束為止。

此外，ECB 還將「第 3 輪定向長期再融資操作」(TLTRO III) 的實施期限延後 12 個月，至 2022 年 6 月底，持續向銀行業提供低利優惠貸款，並計畫在明年 6 月至 12 月期間額外祭出 3 項優惠措施，鼓勵銀行釋出更多信貸。

疫情爆發前的資產購買計劃 (APP) 將持續以每月 200 億歐元的規模實施。

(持續更新中...)