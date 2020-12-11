〈紐約匯市〉失業金數據利空拖累美元 ECB擴大刺激 歐元不貶反升 

最新公布的失業救濟金人數寫下 3 月來最大增幅，美元指數周四 (10 日) 走軟，阻撓最近幾天力圖反彈的氣勢。歐洲央行 (ECB) 宣布加碼購債並延長實施時間，但投資人原本期待 ECB 刺激力道會更大，歐元不貶反升。英國首相警告無協議脫歐可能性增加之後，英鎊走軟。

歐元兌美元在紐約尾盤升值 0.49%，報 1.2082 美元。

ECB 周四維持主要利率不變，但將量化寬鬆 (QE) 規模擴大 6000 億美元、購債措施延長實施到至少 2022 年底為止，並向銀行提供更多低利貸款。

ECB 表示，正在關注歐元匯率，以判斷對中期通膨前景的影響。道明證券外匯策略全球主管 Mark McCormick 說：「這是近期第二家非正式表示會關注匯率的主要央行，凸顯美元不斷下滑的走勢。我們認為，ECB 在逆轉趨勢方面能做的不多，但還是可以削弱讓歐元保持在高水位的動能。」

美元兌加幣一度觸及 1.2708 加幣，為逾兩年半低點，紐約尾盤跌幅收至 0.61%，報 1.2741 加幣。

加拿大央行 (BOC) 周三表示，近期加幣走強，主因在於美元走軟。

美國勞工部周四公布，上周美國初領失業救濟金人數增幅超過預期，顯示確診病例增加導致更多企業受到限制，美元應聲隨之走軟。

DXY 美元指數紐約尾盤下跌 0.34% 至 90.78，該指數上周五跌到 2018 年 4 月以來最低 (90.47)。

美國短期內似乎不太可能推出新一輪財政刺激，眾議院議長佩洛西暗示，有關支出計畫和 COVID-19 援助的爭論，可能會持續到耶誕節。

澳幣登上兩年半高點

但和加幣相反，同屬風險貨幣的澳幣對美元走高，盤中一度升破 0.75 美元整數關卡，登上兩年半高點，反映美元偏弱格局下，全球投資人對疫苗即將推出、和全球經濟成長轉強的樂觀期待。

澳幣兌美元勁升升值 1.26% 至 0.7537 美元，今年來累計升值近 7%。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「中國經濟展現愈來愈多強勁跡象，這是全球復甦的好兆頭，這將導致市場打消對澳洲將放寬政策的預期」。

強生警告無協議脫歐，英鎊挫貶

英國首相強生周四表示，英國和歐盟「很可能」無法達成貿易協議，但他矢言將盡他所能，避免在三周後出現失序脫歐。

英鎊兌美元尾盤挫貶 0.72%，報 1.3305 美元。

英國央行 (BOE) 總裁貝利表示，與新冠肺炎疫情相比，無協議脫歐會對英國經濟造成更持久的傷害。

截至周五 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：