寶佳涉入勞動基金炒股案 金管會緊盯投資部位 嚴守金金分離

勞動基金炒股案愈演愈烈，寶佳、復華投信都疑涉此案，其中，寶佳積極插旗金融業，金管會主委黃天牧今 (11) 日表示，金管會會緊盯寶佳投資部位，嚴格執行金金分離政策。

北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉收賄操縱股價案，查出寶佳執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等涉嫌炒作遠百股票，利用勞動基金出脫持股，檢察官漏夜複訊後，今天上午向法院聲請羈押禁見唐、邱等人。

由於寶佳目前在多家金融業都有持股，黃天牧表示，寶佳僅在一家票券公司 (華票) 有董事席次，其他投資部位，金管會都會定期檢視，嚴格執行金金分離，目前也沒有收到寶佳集團想擔任金融業負責人的申請，金管會將觀察勞動基金案後續發展。

前年在前金管會主委顧立雄任內，頒布「金金分離」政策，要求企業若持有金融機構股票不能超過 5%，且只能選擇 1 家擔任董監事，就是為防堵寶佳多處插旗，寶佳目前在華票擁有董事席次，在永豐金、元大金、日盛金等則還有持股。

至於同樣涉入此案的復華投信，黃天牧表示，金管會目前掌握的進度與外界差不多，由於投信業是由金管會監管，金管會將全力配合檢廉單位調查，他也強調，日常就有監理各項異常情形，針對此案，已特別留意業者財務、業務情形。