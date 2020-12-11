8吋晶圓供應吃緊情況 世界先進董座：將延續至明年Q3

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (11) 日表示，在各應用需求同步成長下，預期 8 吋供不應求情況可望持續到明年第三季；在產能不足下，目前仍在進行階段性擴產，無塵室也已備好，機台到位就能擴產。

方略今日獲頒中華民國科技管理學會第 21 屆科技管理院士，會後受訪時指出，雖然全球 GDP 受疫情衝擊，但對半導體需求與應用反而提升，造成今年半導體需求大增，公司也掌握到機會；而在各國對疫情掌握度提高、市場對疫情反應鈍化，及疫苗問世等因素帶動下，業界對明年半導體展望均相當正面看待。

對於今年 8 吋產能供不應求的情況，方略指出，主要原因包括 5G 時代來臨的大趨勢，5G 手機對電源管理晶片需求大增，及疫情帶動遠距工作、教育、醫療等科技產品需求大幅提升，下半年車用電子也開始谷底翻身，對半導體需求明顯增加。

方略表示，目前世界先進在電源管理 IC、驅動 IC 與影像感測器等應用，需求最熱絡，車用電子需求也明顯轉強，預期 8 吋晶圓代工供不應求的情況，至少延續到明年上半年、甚至第三季。

不過，方略也認為，在市場 8 吋晶圓代工產能供不應求下，相信多少會出現重複下單 (overbooking)、超額下單 (doublebooking) 的情況，也可能造成後續庫存調整，目前還無法預測好景會持續多久。

面對產能不足，方略也透露，客戶也希望世界先進能擴建產能，支持其需求成長，對於併購、擴充有效產能，都是努力的方向，但在併購方面基於與協商對象的保密協議，無法揭露；不過，目前世界先進仍在階段性的擴產，無塵室都已準備好，直接購置機台就能擴產。