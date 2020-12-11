配息禁令結束 滙豐、渣打港股齊漲

周五 (11 日) 彭博報導指出，英國央行認為當地銀行業資本充足，可以抵禦疫情的進一步衝擊，並有能力支撐實體經濟，因此，核准英國的銀行恢復部分配息與分紅。

這個利多消息公布後，滙豐 (5-HK)、渣打(2888-HK) 紛紛走揚，前者一度上漲逾 2%、後者則大漲逾 3%。截至中午收盤，滙豐小漲 0.2%、渣打上漲 1.6%。

資料來源: 新浪財經, 滙豐港股日線走勢

英國央行在聲明中表示，目前是時候考慮放鬆對包括滙豐、渣打、巴克萊等七家大型銀行的資本管制。英國央行認為，沒有必要延長今年 3 月公佈的限制銀行業配息與分紅政策。但如果銀行方面認為有必要延續則可以自行決定。

不過，英國央行仍強調，英國銀行業配息仍須以審慎為原則，在 2021 年半年報前，當局會為主要銀行提供進一步指導。根據目前規定，在扣除期間內已配發給股東的股息後，配息金額不超出銀行在 2020 年底風險加權資產總額的 0.2%，或者佔 2019～2020 年累積盈餘的 25%。

美銀證券預估滙豐將可配息的額度有限，預期 2020～2022 年間滙豐配息只有 0.12、0.16 及 0.2 美元。

今年 3 月，為預留銀彈應付新冠肺炎疫情發展，英國央行要求 7 家主要大型銀行，暫停配息及庫藏股政策直到年底，並且取消分配 2019 年尚未發放給股東的股息。

限制配息後，連同疫情、全球低利環境衝擊，滙豐股價今年一度出現崩盤，9 月更創下每股 27.5 港元低點。隨著近期疫苗等利多消息、配息限制有機會解除下，帶動滙豐股價反彈至每股 40 港元之上。

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