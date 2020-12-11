宏正擺脫營運谷底 明年本業回溫營收重回50億元

宏正 (6277-TW) 看好營運谷底已過，明年營運可望逐步好轉，加上併購機櫃廠儀信營運穩健，看好明年營運將重回疫情前水準，泰國廠建置仍依計畫持續進行中，預計明年首季投產貢獻營運，法人估，宏正明年營收可望重回 50 億元，年增逾 1 成。

宏正表示，今年本業受疫情衝擊，營運不如預期，但下半年起隨著各地需求回溫，看好明年針對工廠自動化、半導體設備的 KVM 產品將顯著成長，專業影音產品也可望回溫，將持續拓展電商通路。

展望未來，宏正認為，營運谷底已過，5 月起併購機櫃廠儀信，至今貢獻宏正營收約 1 億元，看好未來穩健成長，明年本業回溫，力拚營收回到疫情前約 50 億元水準。

產能規劃上，宏正目前僅有中國、台灣兩地生產基地，占比為 75 比 25，產值則各半，因應貿易戰、關稅影響，宏正規劃，將把低階產品移至泰國生產，預估泰國廠明年首季試產後，產能占比將達 9%，2022 年、2023 年分別達 18%、25%，2025 年超過 5 成、達 53%，屆時宏正將以三地分散模式進行生產。

宏正前 11 月產品營收比重，IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.6%，IT 架構管理解決案 (Over IP) 占比 10.5%，IT 架構管理解決方案 SMB 占比 22%，專業影音 16.6%、USB 周邊設備 7.3%，連接線材 4.6%，其他 10.4%；從區域來看，亞洲占比達 50%，美洲、歐洲則分別占 26%、23%。

宏正 11 月合併營收達 4.53 億元，月增 4.9%、年增 2.87%，為近 13 個月新高，累計今年前 11 月達 43.41 億元，年減 5.97%。