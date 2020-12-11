〈台股盤後〉金融股接棒 台積電買盤承接 指數大洗三溫暖驚險守紅

美股四大指數跌多漲少，亞股走勢分歧，台股電子三雄等大型電子權值股同步疲軟，由金融股接棒撐盤，指數開盤小漲後，盤中紅翻黑，一度下殺逾百點，尾盤在台積電出現買盤下，指數跌幅收斂，終場小漲 12.2 點或 0.08%，收在 14261.69 點，成交量 3180 億元。

電子權值股今日普遍偏弱，台積電 11 月營收改寫單月次高，早盤小漲後翻黑，尾盤出現承接買盤重回盤上，收 516 元、小漲 0.78% 作收，再度站上 5 日線；鴻海同業紅翻黑，最低至 85.5 元，儘管尾盤再度翻紅，終場仍小跌 0.1%；大立光表現最弱勢，開低走低，跌幅 2.78%。

聯發科、聯電同步走弱，分別下跌 0.3%、2.6%；南亞科跌幅逾 3.4%，日月光投控、瑞昱、華碩、光寶科均收盤下。

15 家金控前 11 月大賺 3543 億元，超越去年全年，更改寫獲利歷史新高，金融族群表現強勢，扮演大盤撐盤要角，指標股富邦金大漲逾 4%，國泰金、中信金、兆豐金等也有逾 1% 漲幅。

鋼市逐漸走出谷底，鋼鐵股受惠漲價利多，持續吸引資金進駐，今日股價相對抗跌，威致收在漲停價 19.55 元，中鴻也有逾半根停板，東和鋼鐵、中鋼、燁輝等均收紅盤。

法人表示，儘管台股漲多拉回，但進入產業、法人作帳旺季，市場對經濟前景仍樂觀看待，多頭格局不變，且短中長期均線呈多頭排列，仍將維持於高檔震盪格局。