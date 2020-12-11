日本預估車胎需求明年回溫 但各方面表現都遜於2019年

日本汽車輪胎製造廠協會 (Japan Automobile Tyre Manufacturers Association，JATMA) 週五 (11 日) 表示，他們預測日本 2021 年的車胎需求量 (不含機車及特殊車輛) 將達到 1 億 407 萬條，較 2020 年的預估需求量 (9912 萬條) 增加 5%。

2020 年受到肺炎疫情干擾，預測 2021 年的日本車胎需求量將出現回彈、並出現相隔四年以來的首度增長。然而與 2019 年相比，則預測出現 9% 衰退。加上日本各地疫情又再度轉趨嚴重，車胎需求要出現正式回溫，恐怕還需要一段時日。

日本受到疫情干擾的製造與銷售正逐漸回溫，預測 2021 年日本國內的汽車生產與 2020 年的預估量相比，將出現年增 7% 至 865 萬輛、銷售也預估年增 6% 至 486 萬輛。在整體車胎需求量當中，預測供應給汽車製造廠的新車用車胎數量年增 7% 至 3908 萬條，一般市面上的車胎需求 (以出貨量計算) 也預測年增 4% 至 6498 萬條。

不過，與 2019 年的時候相比，預估日本 2021 年的車胎整體需求減少 9%、新車使用減少 11%、市面通路減少 8%，在各方面都不及 2019 年的實際需求水準。在 2021 年的預測方面，並沒有將疫情的大幅改善納入考量。

JATMA 表示「過去在金融風暴的時候，復甦速度相當迅速。但是這回在疫情干擾下，無法期待迅速回溫。」

2020 年在肺炎疫情重創下，預測日本車胎需求量將出現年減 13% 至 9912 萬條。特別是在各家工廠停工等影響下，用於新車的輪胎需求量年減 17% 至 3638 萬條，出現了大幅滑落，比起金融風暴後的 2009 年還要來的更差。

此外，汽車產業在各國面臨更為嚴格的廢氣排放規定，禁售燃油車的腳步也正加速當中。而在今後電動車的需求方面，JATMA 認為「需求大幅減少，沒有增加方面的設想。」

輪胎製造廠在面對輕量化等高機能性的要求下，似乎也和汽車製造業相同，都必須絞盡腦汁來因應時代轉變。