東森獲利可期 小金雞東森購物前11月獲利年增逾160%

在日前電商大檔雙 11 買氣刺激下，除了富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 11 月合併營收同寫新高，東森 (2614-TW) 持股約 25% 的轉投資金雞母東森購物今 (11) 日也公布，前 11 個月獲利 12.88 億元，年增 164%，每股純益 12.64 元，刷新歷史新高，隨著雙 12 到來，內需買氣持續攀升，估全年每股純益有望挑戰 14 元，東森認列轉投資獲利可期。

東森購物旗下通路有網購、電視購物、型錄、MOD 和草莓網等，台灣會員總數超過 900 萬人，展望明年，東森集團總裁王令麟指出，由於國人仍無法出國、春節將有更多國人回流，加上今年第一季低基期，樂觀看明年第一季零售成長仍有望上看至少 40%。

王令麟說明，2018 年 8 月起發放東森幣，截至上周末為止、28 個月以來，已發放 109.1 億枚東森幣，尤其 VIP 會員持有占比達 43%，有效提升會員黏著度。

王令麟指出，過去零售業搶發會員點數，東森獨步市場推出和現金等值的東森幣，策略已見奏效，將思考如何創造東森幣更高價值，並吸引新客源。