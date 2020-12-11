遠東銀拿下首家「開放銀行」第二階段業務 將串聯遠傳理財帳務

開放銀行 (Open banking) 風潮從歐洲吹到全球，金管會也積極推動開放銀行第二階段業務，遠東商銀 (2845-TW) 今 (11) 日宣布，為第一家獲金管會核准「開放銀行」第二階段業務的銀行，將運用 Open API 技術串聯遠傳 friDay 理財 + APP，預計明年第 1 季於該 APP 首波開通遠東商銀帳務整合服務。

金管會開放銀行分為三階段推動，第一階段，只開放銀行中的公開資訊查詢，像是允許查詢銀行的利率、匯率、ATM 位置及產品資訊。第二階段則是開放客戶資訊查詢，也就是在客戶的同意下，讓許多第三方服務 (TSP) 業者可以提供帳戶整合服務。

據了解，有 6 家 TSP 攜手 10 家銀行向金管會申請「開放銀行」第二階段業務，金管會首波率先核准第一家遠東商銀攜手遠傳電信 friDay 理財 + 的申請案，不僅讓遠東商銀深耕數位金融報捷，也為臺灣「開放金融」奠定重要里程碑。

遠東商銀數位金融事業群副總戴松志表示，開放銀行涉及客戶機敏資料，遠東銀以積極謹慎的態度慎選合作夥伴，因為開放銀行的核心，是由客戶作主是否同意將原本屬於自己的個人資料、交易資料分享給第三方服務業者，這為客戶帶來更客製化、個人化的金融服務。由於攸關消費者權益，安全性至關重要，遠東商銀重視 TSP 業者資訊安全及個人資料保護等風險管理能力，因此攜手獲 ISO/IEC 27001 資安標準及國際公正第三方安全認證的遠傳電信 friDay 理財 +，在符合安全規範下推出，共同鳴出 Open Banking 第一槍。

戴松志表示，遠東銀此次與遠傳電信 friDay 理財 + 合作，將由剛行 Bankee 社群銀行作為開放平臺，運用 Open API 技術與遠傳電信 friDay 理財 + APP 串連客戶資料，只要遠傳電信 friDay 理財 + APP 用戶，授權連結遠東商銀帳務，就可將存款帳戶與信用卡帳單整合在單一 APP 中，包含帳戶餘額、帳戶明細、信用卡帳單額度及消費明細，無須反覆開啟登入不同 APP，透過友善易懂的操作介面化，即能輕鬆管理自己的資產狀況，預計 2021 年第 1 季即可上線。