需求回溫國際行情佳 中鋼明年1月、Q1盤價平均調漲6.1%

中鋼 (2002-TW) 今 (11) 日開出明年 1 月及第一季盤價，反映供需吃緊，加上煉鋼原物料價格高漲及國際鋼價飆升，明年月盤、季盤每公噸均調漲 1200-1500 元不等，平均調幅達 6.1%。

中鋼認為，目前下游產業需求恢復速度優於預期，庫存水位快速下滑，追補庫存及提前交貨需求不斷，整體鋼鐵需求在第四季呈現 V 型反轉，部分產業甚至回到疫情前的高點；且國際鋼廠今年以來陸續因疫情衝擊而檢修減產，加上物流、冬季環保限產、鋼廠意外頻傳等心理及實質面影響，也使得供給面臨大幅緊縮。

此外，鐵礦砂價格在鋼市表現強勁下，飆升至每公噸 158 美元的逾 7 年新高，煤礦價格亦處高檔，墊高鋼品生產成本，目前國際熱軋價格近期急遽攀升，以主要產品熱軋報價行情來看，美國每公噸上看 1000 美元、歐洲突破 700 美元。

不過，東南亞、中國與台灣市場目前進口報價僅約 650 美元左右，顯示亞洲熱軋價格存有大幅補漲空間，中國的寶武鋼 1 月交期新盤熱軋、線材皆大漲人民幣 400 元、其他產品漲幅更達人民幣 500~800 元，預期越南河靜鋼廠亦將大幅調漲以反映煉鋼成本及市場行情走勢。

中鋼本次新年盤價，也為適度反映煉鋼原物料價格高漲及國際鋼價飆升，並兼顧新台幣與競爭對手相對匯差與鋼鐵下游產業的接單競爭力，同時考量各行業與產品特性，明年 1 月盤價及第一季盤延續穩穩健基調，平均上漲 6.1%。

以月盤來看，熱軋鋼板 (一般料)、熱軋鋼捲 (一般料)、冷軋鋼捲 (一般料) 每公噸均上漲 1200 元，熱軋鋼捲 (軋延料)、電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料) 等每公噸漲 1400 元。

季盤方面，除了汽車料、電鍍鋅鋼捲漲 1200 元外，其餘如棒線、鋼板、熱浸鍍鋅鋼捲 (家電、電腦、其他料)，以及應用在中高碳、工具鋼的熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲，還有製桶的冷軋鋼捲等每公噸均上漲 1500 元。