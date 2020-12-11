〈電信5G技術升級〉遠傳SA獨立組網率先導入專網 最快明年中實現

美國、中國相繼宣布實現商用 5G 獨立組網 (SA)，台灣電信商不落人後，其中，遠傳 (4904-TW) 預計明年中將率先導入 SA 架構，自駕車等特定專網領域有望成為首個應用場域，象徵台灣電信技術再往前一大步。

5G 組網方式可分為獨立組網 (SA) 與非獨立組網 (NSA)，NSA 利用 4G 網路資源建立在 5G 核心網路設備上，也是目前台灣 5G 基地台主要建置方式，但要同時滿足 5G 低延遲、大頻寬、高速率的三大特性，就必須使用 SA。

遠傳執行副總曾詩淵表示，對於電信商來說，SA 是個新技術，美國、中國陸續推出 SA 應用場域，不過該技術剛成熟，因此初期規模不會太大，未來還需要提出相關解決方案以及累計相關技術經驗。

曾詩淵指出，由於 SA 無法大規模建置，會先針對特定場域進行佈建，如自駕車等，預計明年中會推出第一套 SA 場域。總經理井琪也曾透露，目前基地台建置計畫仍以 NSA 為主，但預期專網應用會先行 SA 技術，明年有機會陸續導入。

遠傳看好 5G 企業專網發展前景，已與國內 5 家企業簽訂合約、約 100 個專網試驗，其中逾 5 成都是製造業專網，不過礙於技術剛起步、設備尚未成熟、成本較高，許多企業仍處於觀望狀態。

不過，遠傳認為，製造業需提升產能製程、醫療業增加遠距醫療技術，對 5G 專網需求強勁，加上隨著設備成熟、成本降低，明年企業專網有機會開始發酵，營運有望成倍數增長。