供應商產能吃緊 蔡明介：將延續至明年上半年

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (11) 日表示，今年營收將突破百億美元，盼未來營運能維持穩健成長，他並透露，從供應商消息來看，明年上半年晶圓代工產能恐將持續吃緊。

蔡明介表示，聯發科創立至今 23 年，中間有段時間快速發展，營運也曾經歷起伏，產品技術挑戰與競爭等，今年則寫下不錯的成績，營收可超越百億美元，這樣的成績無論在國際上的 IC 設計公司或半導體廠，都排在領先族群內；除感謝同仁、客戶支持外，他並強調要感謝供應商讓聯發科不缺貨。

對於明年展望，蔡明介表示，疫情證明科技產品很重要，假如疫情平穩，在 AI、5G 等應用驅動下，科技產品的重要性也不會改變，聯發科將在此基礎上，保持穩健成長，在世界占有領先地位。

談及近期半導體業產能吃緊情況，蔡明介指出，據供應商消息，明年上半年產能吃緊情況，還是不容易獲得紓解，產能吃緊原因主要在於過去幾年業界在成熟製程上的投資不夠多，而先進製程投資金額又龐大所致。

聯發科今日舉辦第三屆聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，由來自嘉義太保鄉的「智能肥水栽培團」，以自行研究開發的智慧農場架構，一舉奪下首獎。