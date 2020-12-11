〈圓展法說〉訂單看到明年農曆年前 拚維持雙位數成長

視訊會議廠圓展 (3669-TW) 今 (11) 日召開法說會，受惠遠距辦公、遠距教學趨勢，圓展今年營運將攀峰，展望明年，總經理許起裕表示，後疫情新生活常態可望延續，看好兩大產品線動能延續，目前訂單已可看到明年農曆年前，將力拚明年全年營收保持雙位數成長。

許起裕表示，今年教育、視訊會議需求暢旺，圓展產能維持滿載狀態，第 3 季更擴大外包服務，目前至少有 7 家協力廠商，但受主動 IC 等零組件吃緊影響，第 3 季僅能滿足客戶八成需求，對 12 月出貨影響有限。

圓展 9 月營收衝上歷史新高後，已連兩個月下滑，法人關注，圓展營收高峰已過，許起裕解釋，圓展兩大事業群中，第 4 季、第 1 季是簡報教育事業單位傳統淡季，因此營收衰退尚屬正常，符合公司預期，今年全年高峰落在第 3 季，明年則力拚再優於今年。

圓展目前兩大事業營收比重，簡報教育事業單位、智慧產業事業單位營收比重各約 6:4，其中，簡報教育事業單位以標案為主。

展望明年，許起裕表示，將持續聚焦核心影音技術，整合 AI、大數據、雲端、邊緣運算等技術，持續投資 MIS、數位轉型、自動化與供應鏈管理，縮短供需時程，強化競爭優勢。並推動永續經營推動 ESG。

圓展 11 月合併營收為 4.42 億元，月減 8.99%、年增 144.82%，累計今年前 11 個月營收達 37.23 億元，年增 91.35%，法人預估，圓展今年營收將突破 40 億元大關，寫下歷史新高紀錄。