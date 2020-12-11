永豐餘投控旗下永道射頻建全台最大RFID廠 年產能增三成

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下永道射頻，看準 5G 時代來臨，宣布於新北市土城建置新的 RFID(無線射頻標籤) 廠，是台灣目前最大的 RFID 工廠，預計 12 月 18 日落成啟用，加上此廠之後，永道 RFID 年產能將成長三成。

永道不但蓋新廠，還將攜手統一超商 X-STORE 未來商店，推出台灣第一家採 RFID 感應結帳的便利商店。

永道目前年產能超過 30 億枚，累計至今出貨量超過 130 億枚，市佔超過全球 25%，是全球最大的 RFID 標籤 ODM 製造商。

永道今年 6 月底向上海證交所送件申請上市，該公司營運重心大多在大陸，於大陸設有兩間廠房，隨著 5G 時代來臨，物聯網的發展更趨多元成熟，同時因應全球供應鏈由全球分工轉為短鏈供應，永道在新北市土城建置新廠。

永道進一步說明，土城廠將是永道兩岸第三間廠房，也是台灣第一間工廠，更是台灣目前最大的 RFID 工廠，規劃年產 10 億枚標籤，永道整體年產能也來到 40 億枚標籤，成長三成。

綜觀 RFID 運用行業，服飾業占 5 成以上，其次為交通運輸票券與物流業。因應全球化浪潮，品牌業者需求越來越廣。

此外，永道 RFID 也將應用到便利商店結帳，台灣第一家採 RFID 感應結帳系統的統一超商 X-STORE 未來商店，週六 (12 日) 將於台中開始營運，永道將提供標籤與周邊軟體設施，店內上萬件商品包含微波食品，每一樣都貼上 RFID 標籤，結帳時自動感應，即使購買多樣商品也能在 1 秒鐘內顯示清單與價格、10 秒完成結帳。

永道表示，在自助體驗店的應用層面上，不僅是內建 RFID 讀寫器與天線的快速感應結帳，未來更能擴充至產品履歷、商品即期撿貨與包裹驗收搜尋，強化管理與庫存，甚至還能針對商品做情報分析。

永道指出，未來透過 AIoT 技術，除了識別、感測、啟動外，亦可實現追蹤行為模式 (Behavior Pattern)，整合區塊鏈 (Block Chain) 與人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 等服務技術。