熱錢+半導體漲價效應 投信：台股Q1可望再創高

在熱錢派對簇擁下，台股持續高檔震盪，站穩「萬四」關卡，富蘭克林華美投信認為，在半導體、IC 設計晶片供應鏈漲價效應下，台股大盤指數可望在明年首季續創新高。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，台灣擁有完整半導體供應鏈，且半導體、IC 晶片等上游開始漲價，第 1 季的營收與毛利率可望較今年同期成長，半導體產業相關股票所占指數權重高，加上低基期之新冠疫情受害族群可望補漲輪動，預期第 1 季台股指數有機會再創新高。

郭修伸表示，受資金行情火熱與半導體業績訂單亮眼表現推升，外資持續回補，加上全球持續處於低利率環境，各國政府的寬鬆貨幣政策，維持低利率環境下，台股仍擁有較佳高殖利率優勢，吸引國際資金流入。

郭修伸表示，12 月雖有疫苗研發利多，但在國際疫情持續蔓延下，導致部分漲多個股賣壓湧現，台股也出現震盪修正格局，但預期 1 月外資回籠，加上 2 月紅包行情加持，仍有利台股指數持續攻堅向上

富蘭克林華美投信指出，操作方式仍以科技為主，搭配傳產與部分受疫情影響落後補漲之循環股，也提醒留意漲多風險，或可利用定期定額方式，中長期投資台股科技型基金。