復盛應用12月起認列民盛營收 Q4營收上看50億元

高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670-TW) 取得民盛應用 (Minson) 公司 85% 股權，已完成交割，復盛將在 12 月正式認列營收，將有助復盛應用第四季營收登上歷史高點，且將延續到明年首季。

民盛應用為在泰國設廠的冰上、極限運動裝備專業代工大廠，主要客戶均為全球領導品牌，以過去的出貨業績估算，民盛應用 12 月貢獻的營收將在 1-1.5 億元水準。

復盛應用今年 7 月以來營收逐月成長，進入第四季旺季後，營收表現更耀眼，11 月營收以 17.48 億元創今年新高，月增 41.38%，年減 0.94%，前 11 月營收 122.72 億元，年減 19.47%。

但復盛應用 11 月營收表現略低於公司內部預期，主要是有約 1000 萬美元出口產品，因在出口港缺乏可用櫃位登船運輸而無法認列在 11 月營收，復盛應用在大陸的中山港、越南的胡志明港都，都遇到同樣問題，12 月缺櫃情形也一樣嚴重，公司與貨主方正全力進行排除溝通，而民盛在泰國的出口貨品，也遭遇同樣「缺櫃」狀況。

2020 年新冠肺炎疫情爆發，對台灣高爾夫球具代工業者是特殊的一年，第一季為傳統旺季，但受制疫情，供應端生產無法趕上原有訂單，第二季因歐美封城壓抑消費需求，直到第三季疫情緩和下來，品牌及零售商庫存大幅下降後，台灣代工業者開始接獲追單。

受惠客戶端強勁需求，復盛應用主管指出，今年第四季及明年第一季產能全滿，復盛應用生產端沒有問題，但運輸上的難題，有待一一克服。

復盛應用前三季稅後純益 6.42 億元，每股純益 4.9 元，由於復盛應用接獲追加訂單超乎預期，尤其今年 8 及 9 月客戶追單最多，出貨及入帳時間落在第四季，推估第四季營收將比去年同期 50 億元成長，並創上市以來新高，營收動能將延伸到 2021 年的 1、2 月。