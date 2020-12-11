智慧裝置設備升級 瑞銀估：2030年中國電動車產量增至1400萬輛

電動車近來成為市場投資新寵，瑞銀預估，在智慧裝置持續升級拉抬，預估中國的電動車銷量今年可達 110 萬輛，2030 年可望跳增至 1400 萬輛。

瑞銀投資研究全球研究部中國汽車行業分析師鞏旻 (Paul Gong) 出具最新報告，以幾個條件作為基準情景，包含中國電動車在續航里程 (2018-20 年提升 75%)、動力總成效率 (電能轉化效率 80%+)、電池能量密度 (電池包層面 180kw/kg+)、成本 (成本同比削減約 10%)，甚至是智慧方面的配置競爭力不斷增強，預估中國電動車銷量從 2020 年的 110 萬輛，將增至 2030 年的 1400 萬輛。

瑞銀指出，中國在向顛覆目前全球汽車行業格局的方向邁進，包括全球光伏元件的 72%、鋰電池的 69%、風機的 45% 都全都是中國生產。與中國在全球燃油車市場 10% 的市占相比，其在電動車市場的市占率約達 30 到 40%，意味著中國可能成為電動車革命中的顛覆性力量。

從品牌接受度、補貼等角度來看，預期到了 2030 年全球電動車市場格局可能出現四種情景：包括：一、中國車企在全球電動車市場占 40 到 50% 市占，第二、中國和西方車企分別在各自本土市場占主導地位；。

但要注意的是，中國車企沒有競爭力，市場仍由外資主導，且中國車企與擁有技術和品牌和外資車企合作。