〈電動車大商機〉搭美、中電動車順風車 台廠概念股營運有看頭

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價屢創天價，CEO 馬斯克身價也水漲船高，登上全球第二大富豪，台灣企業過去在資通訊發展擁有良好的研發及製造量能，因而成為打入特斯拉供應鏈的利基，提前布局的台廠，隨著特斯拉出貨量穩定成長，現在逐漸開始享受獲利的果實。

特斯拉上海超級工廠即將啟動 Model Y 的大量生產程序，並已設定要在 2021 年達到週產能 5000 輛的目標，特斯拉也宣示，將落實「在地供應」，擴大使用在當地生產的零組件比重，台廠透過直接或間接打入供應鏈，占比高達 75%，主要聚焦在電池材料、車載鏡頭、車用半導體、汽車電子零組件及車聯網五大領域。

其中，電動車的關鍵零件電池是兵家必爭之地，由日本松下、南韓三星與 LG、中國寧德時代及比亞迪等大廠主宰天下，台廠只能提供相關的化學材料，像是康普 (4739-TW) 和美琪瑪 (4721-TW)，為台灣二大氧化觸媒廠，為松下供應鈷、鎳等金屬材料，成功繞道打進特斯拉供應鏈。

CMOS 影像感測器 (CIS) 封測廠同欣電 (6271-TW) 6 月正式併入勝麗後，勝麗的大客戶 ON Semi 旗下的 Aptina 為特斯拉 CIS 主要供應商，因而躋身特斯拉供應鏈，未來車用鏡頭畫素將持續往 200 萬畫素邁進，RW 封裝技術需求將大幅成長，同欣電可望直接受惠。

PCB 廠商定穎 (6251-TW)、高技 (5439-TW) 皆為美系電動車提供汽車板，高技一開始就鎖定新能源車市場，厚銅板主要應用在電動車電源供應器；定穎涵蓋範圍較廣，傳統燃油車、新能源車都有，應用包括非安全性的汽車多媒體、攝像頭、安全規範的胎壓、引擎控制、氣囊等，營收占比不小。

LED 車燈大廠聯嘉 (6288-TW) 挾專利技術競爭優勢，長期訂單能見度高，目前已看到 2026 年，法人預估未來至少 5 年，聯嘉營收有望保有每年雙位數成長。和大 (1536-TW) 是特斯拉減速齒輪箱獨家供應商，第 3 季已由虧轉盈，嘉義三廠仍按原定計畫建廠中，預計明年初完成後啟用投產，備妥 2021 年後電動車客戶的拉貨需求，法人預期除了年底需求看旺，長期發展前景也無虞。

汽車零組件廠智伸科 (4551-TW) 今年 4 月完成收購旭申國際後，打進特斯拉供應鏈，供應驅動馬達散熱系統，由於智伸科具備對電動車和 Hybrid 車型滲透率較高的優勢，法人認為，長線成長可期，明年每股純益可望逼近 10 元。

台灣電源供應器廠商中，台達電 (2308-TW) 腳步最快，歐系、日系、美系車廠幾乎都是客戶，車內相關電源零組件及充電樁皆已布局，包括啟動及傳動馬達、車用充電器、電源控制中心等，明年出貨可望大躍進。此外，康舒 (6282-TW) 也積極布局電動車，目前拿下日、美系電動車大廠訂單，主要供應車內啟動、充電、分流系統，預計明年底至後年陸續量產。

中國新能源車邁入高速成長期 台廠提前卡位

中國利多政策連發推動新能源車，業者指出，目前中國車廠較少直接向台廠下單，台廠因在中國有合資廠，相對有切入機會，但因多數車廠仍處開發階段，台廠出貨難以放量，不過，2021 年將進入高速增長期，政府將積極推動新基建、加速建置充電樁，十四五期間，年產值將上看數千億元。

就去年全球電動車銷售來看，除了特斯拉遙遙領先，其次為陸廠的北汽、比亞迪、上汽、吉利和廣汽等，隨著中國新能源推廣政策的步伐，逐漸從「插電混動」轉向「純電動」；而蔚來、小鵬和理想汽車也受到市場關注。

蔚來電動車第 3 季交車量再創新高，營收達人民幣 45.26 億元，年增 146%，優於預期，第 4 季營收估落在 62.6 至 64.4 億元間，年增率約 119.7%-126%，隨著售價及製造效率的提升，虧損已逐漸收斂。

緯創 (3231-TW) 近年積極跨入電動車市場，2014 年砸下 6 億元入股汽車電子大廠宗盈，也與廣積 (8050-TW) 合作布局 AI 車用電腦市場，並在 2018 年打入蔚來供應鏈，獨家供應電子控制系統，同時緯創也是股東之一，隨著蔚來出貨量攀升，營運可望直接受惠。

線束大廠信邦 (3023-TW) 很早就打進蔚來供應鏈，是充電槍、充電樁線束及雷射雷達 LiDAR 線束的獨家供應商，在蔚來交車量攀升下，除了車用零組件需求隨之增加外，充電樁等基礎建設加速佈建，信邦也可望受惠。而台達電也是蔚來車用充電電源及相關產品的供應鏈之一，台達電日前透露，電動車產品訂單滿手，車廠狀況將逐漸好轉。

英利 - KY (2239-TW) 布局中國新能源車市場最廣，打入蔚來、北企新能源等，預期電動車產品的營收比重將從目前的 4% 拉升至明年 12%，長期大啖電動車商機。

此外，廣華 - KY(1338-TW)、麗清 (3346-TW)、江申 (1525-TW) 和東陽 (1319-TW) 等，後續藉由合資廠切入新能源車供應鏈的機會，值得留意。法人同步看好為升 (2231-TW)、同致 (3552-TW)、智伸科 (4551-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、怡利電 (2497-TW)、胡連 (6279-TW) 及健和興 (3003-TW) 等。