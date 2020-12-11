東台在手訂單32億元 能見度已達明年上半年

東台 (4526-TW) 今 (11) 日舉行法說會，東台表示，第四季起工具機、汽車與 PCB 等需求開始回升，目前在手訂單達 32 億元，能見度到明年上半年，預期明年整體營運將優於今年。

東台今年以來受到疫情衝擊，營運大受影響，但第四季起開始出現谷底回升跡象，東台表示，第四季工具機接單季增約 10%，電子設備訂單受惠中國汽車與 PCB 等需求回升，訂單量成長，可望季增 2-3 成，年增幅更達到 4 成之多。

也由於今年中國市場需求較其他地區提前復甦，東台今年前 11 月來自中國營收占比約 46％，主要來自汽車業與 PCB 設備需求，全年中國營收占比可望拉升至 5 成；台灣市場受惠台商回流需求，營收比重由 12% 拉升至 16%；其他亞洲地區占比由 19% 降至 12%；歐美市場表現相對疲弱。

東台集團目前在手訂單達 32 億元，訂單能見度看到明年上半年，其中較看好中國市場需求動能，明年整體營運將優於今年，朝轉盈目標邁進。

此外，東台每年資本支出金額不到 1 億元，明年也將維持此水準，但將針對集團現有閒置資產進行化與整合，提升整體效益。