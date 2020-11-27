上銀卓永財：營運可望從明年Q2起好轉

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 集團總裁卓永財今 (27) 日表示，11 月產能已滿載，看好前 11 月營收可望轉正，明年整體產業表現將優於今年，而上銀營運可望從第二季起明顯轉佳。

上銀前 10 月累計營收 170.93 億元，較去年同期衰退幅度已大幅縮減至 2.9%。卓永財表示，最近接單情況不錯，每天都加班，主要訂單來自半導體、醫療與 5G 等應用，產能已從 11 月起滿載，看好前十一月累計營收可望轉正，較去年同期成長。

卓永財也說，12 月出貨情況預估將優於去年同期，元旦期間接單情況也不錯，農曆過年也將加班趕工。

展望明年，卓永財指出，近期疫苗已傳出好消息，看好明年在半導體需求持續暢旺下，加上 5G 應用、企業轉型升級等動能驅動，整體產業表現都將優於今年，預期上銀營運將從明年第二季起明顯好轉。

談及 RCEP 對產業的影響，卓永財強調，最重要的還是產業要轉型升級，並加強產學合作，帶動廠商競爭力向上成長。

上銀董事長卓文恒也說，工具機產業近一兩年來較為沉寂，不過，已有些工具機廠商開始著手轉型，明年可望有超過 10 家工具機廠，在工具機上採用上銀的智慧型螺桿，進行轉型升級，朝更高附加價值發展。