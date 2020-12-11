傳紅杉創投、KKR集團領投字節跳動 新一輪融資估值達1800億美元

兩名知情人士稱，美國風險投資公司紅杉創投 (Sequoia Capital) 和 KKR 集團 (Kohlberg Kravis Robertsh) 領投 TikTok 母企字節跳動的新一輪融資，這將使字節跳動估值達到 1800 億美元，成為全球最有價值的私募融資。

《路透社》引述知情人士表示，字節跳動此前在私募股權二級市場的估值達到 1400 億美元，該公司計畫在本輪融資中籌集 20 億美元。本輪融資約始於 1 個月前，如今即將結束。

過去 2 年以來，字節跳動估值已增長 1 倍以上，其最後一輪融資可追溯到 2018 年，當時估值達到 780 億美元。

針對上述消息，紅杉創投及 KKR 集團均未回覆評論請求，字節跳動則拒絕評論。

今年 8 月，川普政府下令要求字節跳動必須在 90 天內出售美國業務，最初期限為 11 月 12 日，然而，有鑑於談判未果，美國政府上月接連給予字節跳動額外 15 天和 7 天時間，將出售日期展延至 12 月 4 日，讓 TikTok 有時間處理國安疑慮。

隨著約定期限屆滿，美國政府已表示不再展延，《路透社》引述知情人士稱，預計美國政府將就 TIkTok 出售議題繼續和字節跳動談判。