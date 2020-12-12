特斯拉無法獨領風騷 投行降評股價挫跌

週五 (11 日) 投行 Jefferies 認為特斯拉無法保有長期競爭優勢，不再一枝獨秀，因此下調特斯拉股價評級至「持有」，促使特斯拉股價下滑。

投行 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 認為，考慮到產業規模、結構和政治因素，我們不相信特斯拉能獨領風騷。

Philippe Houchois 進一步提到，儘管如此，特斯拉對電動汽車、電池、軟體、自主、設計 - 製造和行銷等行業商業模式的挑戰確保救世主般保持持久的競爭優勢，品牌影響力超越汽車。Houchois 認為，汽車行業的規模是阻礙特斯拉獨領風騷另一個因素。

Philippe Houchois 將特斯拉評級從「買入」降至「持有」，將其目標股價從 500 美元上調至 650 美元。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌近 3%，暫報每股 609.26 美元。

下週五 (18 日) 標普將迎史上最大事件，將特斯拉這隻市值巨獸一次性納入，12 月 21 日開始交易，今年以來，標普指數上漲 14%，特斯拉已飆升 650%。

特斯拉今年迄今，特斯拉已進行三次融資，包括今年 2 月發行 20 億美元新股，9 月份特斯拉啓動一輪規模為 50 億美元的再融資計畫，本週三再度啟動 50 億美元融資計劃。

摩根士丹利分析師估計，特斯拉手上有 200 億美元的現金，用於資助 2021 年的擴張計劃，其中包括在德國和德州開設的兩家工廠，以及投產電動皮卡車類新車。