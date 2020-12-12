〈美股盤後〉迪士尼拯救道瓊 蘋果分手高通刺傷費半

週五 (11 日) 新一輪經濟刺激措施不確定性仍在，美股四大指數早盤全數下跌，但盤中時段，延長政府撥款法案通過消息傳出後，迪士尼強勢買盤助攻之下，道瓊豬羊變色、小幅翻紅，標普、那指和費半則收斂部分跌幅。

道瓊和標普均創下三週來首次週線收黑，兩大指數分別下跌 0.6% 和 1%。那指週跌 0.7%。

週五 (11 日) 參議院通過了為期一週的延長政府撥款法案，目前正等待美國總統川普簽署立法，這項法案能讓美國政府有足夠資金運作至 12 月 18 日，為兩黨能爭取更多時間，以談判全年支出和新一輪刺激計劃。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,978 萬例，死亡數突破 158 萬例，美國累計確診超過 1563 萬例，累計死亡數超過 29.2 萬。

紐約州宣布下週一起室內餐廳停止營運，紐約州長庫莫警告，大家將會看到一個糟糕的十二月。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 47.11 點，或 0.16%，收 30,046.37 點。

標普 500 指數下跌 4.64 點，或 0.13%，收 3,663.46 點。

那斯達克指數下跌 27.94 點，或 0.23%，收 12,377.87 點。

費城半導體指數下跌 29.59 點，或 1.08%，收 2,704.08 點。

標普 11 板塊有 4 大板塊收紅。通訊服務、必需消費品、工業領漲。能源、金融、材料領跌。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.67%；臉書 (FB-US) 下跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.48%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.30%。

道瓊成分股盡墨，所幸靠迪士尼力挽狂瀾。高盛 (GS-US) 下跌 1.80%；波音 (BA-US) 下跌 1.75%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.32%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.29%。

高通領跌費半。高通 (QCOM-US) 下跌 7.36%；AMD (AMD-US) 下跌 0.011%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.05%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.32%；美光 (MU-US) 下跌 1.05%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.46%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

個股消息

自蘋果三款 Mac 新機搭載自家 M1 晶片後，預期 2022 年中將完全棄用英特爾晶片，週五外媒傳出，蘋果正積極打造自家數據晶片 (cellular modem)，也將逐漸擺脫對高通的依賴。高通下跌 7.36% 至每股 144.28 美元。

(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 2.72% 至每股 609.99 美元。投行 Jefferies 分析師 Philippe Houchois 認為，考慮到產業規模、結構和政治因素，我們不相信特斯拉能獨領風騷。

輝瑞 (PFE-US) 週五下跌 1.46%。外媒傳出，白宮威脅，若週五前沒有授予輝瑞新冠疫苗緊急授權，就要解僱 FDA 局長，但隨後遭 FDA 否認此事真實性。

迪士尼 (DIS-US) 上漲 13.64% 至每股 175.72 美元，創下歷史新高。迪士尼週三宣布，旗下串流影視服務 Disney + 目前訂閱人數超過 5000 萬人，幾乎翻倍 2 月 4 日預測數據，預估 2024 年全球訂閱戶將達 2.3 億至 2.6 億。

本週三、週四掛牌上市的 DoorDash (DASH-US)、Airbnb (ABNB-US) 週五分別下跌 5.91%、3.77%。

甲骨文盤後時段傳出，該公司跟隨特斯拉將加州總部遷到德州奧斯汀。甲骨文收紅 1.90%，盤後股價小幅上揚。

經濟數據

美國 11 月 PPI 年增率報 0.8%，預期 0.8％，前值 0.5%

美國 11 月 PPI 月增率報 0.1，預期 0.2％，前值 0.3%

美國 11 月核心 PPI 年增率報 1.4%，預期 1.5％，前值 1.1%

美國 11 月核心 PPI 月增率報 0.1，預期 0.2％，前值 0.1%

美國 12 月密大消費者信心初值 81.4，預期 76.3，前值 76.9

華爾街分析

最近的數據顯示勞動力市場復甦步履蹣跚，但 11 月美國消費者信心指數的改善幅度超出預期，而通膨率則溫和上升。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，最重要的是，國會必須在今年年底之前將分歧放兩旁，針對新一輪刺激計劃達成協議，國會已經沒時間了。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示，儘管兩黨有達成協議的消息，但近期財政刺激方案的樂觀情緒正在減弱，因為雙方可以就交易規模達成共識，但細節卻遲遲無法達成共識。