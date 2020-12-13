台股攻「萬四」後高檔震盪 短線留意5日線支撐

台股攻上「萬四」後高檔震盪，安聯投信表示，台股雖有基本面支撐，但短線仍要留意 5 日線與月線支撐，但大致而言仍正向看待明年第 1 季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

台股 11 日開高震盪走低，但所幸在車用相關零組件等激勵下，指數終場再翻紅，最後小漲 12.2 點、收在 14,261.69 點，周線連六紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，本周攻上 14390 點歷史新高後持續高檔震盪，但主要與漲多後技術面修正有關，未來仍正向看待基本面，預期基本面將為股市帶來一定支撐與動能，短線上建議可先觀察五日線與月線支撐，布局重點仍以選股為優先。

廖哲宏進一步指出，近期肺炎疫苗突破新聞讓各機構對於 2021 年 GDP 展望正向，加上近期中國公布 11 月份 PMI 達 52.1%，相較 10 月份 51.4% 持續提升，顯示中國製造業持續復甦。

觀察近期法說，預期需求可望於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動 IC，以及電源管理 IC，擴充到記憶體以及 MCU，尤其 NOR Flash 以及 niche DRAM。

另外，12 吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的 28 奈米，近期產能利用率也呈現滿載。

此外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一，因此仍正向看待明年第 1 季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

至於在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待 2021 年 GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。

