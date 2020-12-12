疫苗新試驗 阿斯特捷利康宣布與俄羅斯研究組合疫苗

為改善疫苗安全與效力，英國製藥巨頭阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 週五 (11 日) 表示，近期將與俄羅斯的 Gamaleya Institute 合作，研究能否將阿斯特捷利康與 Sputnik V 疫苗混合，預估本月底進行臨床實驗。

上個月底，Sputnik V 疫苗的開發者 Gamaleya Institute 接洽阿斯特捷利康，詢問是否應嘗試將兩種新冠肺炎候選疫苗組合以提高療效後，週五便公布此項消息。

俄國主權基金俄羅斯直接投資基金 (Russian Direct Investment Fund) 表示，阿斯特捷利康與 Sputnik V 聯合疫苗的臨床試驗將於本月底展開。 Russian Direct Investment Fund 此前為 Sputnik V 研發提供資金。

阿斯特捷利康週五表示，結合使用不同的新冠肺炎疫苗可能有助於改善疫苗保護性並提升效力，其中最重要的是，嘗試不同的疫苗組合或許會提高免疫流程的彈性，並給予醫護人員接種疫苗時更多選擇，組合疫苗也有望讓提高的免疫力維持更長的時間。

阿斯特捷利康與 Gamaleya Institute 的合作，阿斯特捷利康相信 Sputnik V 疫苗的安全性與數據結果。

俄羅斯於 8 月通過 Sputnik V 疫苗的緊急使用權，受到國際質疑，不過該疫苗目前已作為俄羅斯國內大規模疫苗接種計畫的一部分。

俄羅斯直接投資基金執行長 Kirill Dmitriev 表示 ：「阿斯特捷利康與 Sputnik V 合併疫苗進行臨床試驗，以提高保護效力，這是全球合作打擊病毒重要的一步。」

本週發表在刺胳針 (Lancet) 醫學雜誌的數據顯示，根據阿斯特捷利康與牛津大學合作疫苗的後期臨床試驗數據，疫苗平均有效率為 70.4％，而且是安全有效的。

俄羅斯則聲稱，以正在進行的臨床試驗的初步結果來看，合併的 Sputnik V 疫苗有效性能達到 90% 以上。

刺胳針主編 Richard Horton 博士週三 (9 日) 接受 CNBC 訪問時表示，阿斯特捷利康的疫苗比目前其他主要候選疫苗具有「明顯的比較優勢」，該疫苗很有可能是全球「更快、更有效」達到免疫的疫苗。

此外，市場普遍預期阿斯特捷利康的疫苗比其他候選疫苗更容易儲存與分發，價格也較為親民。

然而，阿斯特捷利康先前曾因其臨床試驗中使用的一些方法與受試年齡組問題而受到批評，原因是大多數參與者都不到 55 歲，引發市場對老年人接種效力的質疑。