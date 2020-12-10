全球第三國 加拿大核准輝瑞疫苗 下週起施打

加拿大週三已通過輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 的新冠肺炎疫苗的審核，將於下週開始施打，全國民眾有望在 2021 年 9 月底前接種完畢。

加拿大衛生部表示：「經過完整且獨立的數據審查後，加拿大衛生部已經確定輝瑞與 BioNTech 的新冠肺炎疫苗符合加拿大嚴格的安全性、有效性和品質要求。」

據華爾街日報 (WSJ) 報導，加拿大將成為全球第三個批准輝瑞疫苗的國家，輝瑞疫苗先前已在英國和巴林獲得批准。輝瑞已向美國食品和藥物管理局 (FDA) 申請緊急使用授權，預計週四 (10 日) 審查結果將會出爐。

據美聯社報導，加拿大本月將取得多達 24.9 萬劑的疫苗。路透社 (Reuters) 則報導，加拿大的首批疫苗將於下週開始分發和管理，全國人民有望在 2021 年 9 月底前接種完畢。

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 週三在議會中表示：「今天對加拿大人而言是美好的一天，下週將開始發放 3 萬劑疫苗，未來還有更多疫苗供應。」

加拿大政府表示，目前疫苗接種將先以特定族群為優先，預計 4 月份開始會對所有加拿大人進行一般性接種，有望於 2021 年 9 月底為所有所有民眾進行疫苗接種。

加拿大監管機構目前還收到 Moderna(MRNA-US)、阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與嬌生 (JNJ-US) 三種疫苗的滾動式藥物審查 (Rolling Application)。

現階段加拿大擁有輝瑞 2000 萬劑疫苗訂購量，足以為 1000 萬人接種，而據採購合約，加拿大疫苗總訂購上限可達到 5600 萬劑。加拿大官員表示，預計 3 月底之前將取得 600 萬劑輝瑞和 Moderna 疫苗，每種疫苗需要兩劑，間隔約三週。