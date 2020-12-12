〈熱門股〉華新科釋漲價利多 股價改寫逾9個月新高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 在漲價利多消息激勵，伴隨集團作帳行情帶動下，本週股價登上 2 月底後，9 個月多月新高，周五收在 242 元，週漲 19.2%。

華新科本周利多消息不斷，先是傳出 LTCC(低溫陶瓷共燒) 產品因為供不應求，漲價 3 成，華新科在法說會上證實，目前 LTCC 全球供給缺口大，雖然公司積極擴產，但仍無法滿足市場所需。

除了 LTCC，華新科也透露，目前 MLCC(積層陶瓷電容)、晶片電阻同樣供需吃緊、全產全消，市場在明年首季也醞釀漲價、公司則會以滿足客戶需求優先，預計在第二季調漲。

華新科目前產能利用率已達 95%，加上看好電子業長期前景依然樂觀，未來被動元件供貨將持續緊張，公司也在高雄設立二個新廠積極擴產，除了 MLCC 下半年已資增產 10% 、以高容及 5G 的 MLCC 為主，後續也會針對車規 MLCC 擴產。

LTCC 濾波器以及車規 MLCC，據了解，華新科第四季產能由 7.2 億顆提升至 8.1 億顆，預計明年首季將再增加 9000 萬顆，單季產能將來到 9 億顆，增產幅度穩定維持 1 成左右。