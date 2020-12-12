〈鴻海量子科技論壇〉劉揚偉：明年上半年有新機遞延效應 三大應用展望佳

市場傳出 iPhone 12 出現首波砍單，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，目前看智慧型手機會有遞延效應，明年上半年一定比今年同期好，以應用來看，電動車非常好，5G 相關替換需求外，伺服器也會不錯。

外資近期發布報告示警，由於上游拉貨過度積極，iPhone 12 已經出現首波砍單，除了晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 首當其衝外，市場也關注鴻海明年上半年是否也因此受到影響。

對此，劉揚偉表示，目前看到新機有遞延效應，其餘產業、產品則有不同的發展或需求，以應用來看，電動車一定非常好，整個 ICT 產業則預估維持平盤，但伺服器以及 5G 相關換機，因為趨勢帶動會比較好一點，但在家上班 (WFH) 需求還可以走多久就比較難以預測。

劉揚偉指出，整體來看，明年上半年一定會比較今年同期好，也會有一些新應用，但下半年還得觀察疫苗到底行不行。

劉揚偉解釋，目前看到二個情形，有些人會有副作用，另個就是效應要要 7-8 成人都要完成施打，疫苗效益才會顯現，因此還要等上半年全球陸續施打、經過一段時間後，下半年的狀況才會比較明確。

而近期被動元件等零組件明年醞釀漲價，劉揚偉則認為，通常零件都是品牌客戶在看、在掌握，鴻海業務是代工，單純收代工費，零件漲價對客戶影響比較大。