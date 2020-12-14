〈2021台股展望〉富邦證：5G開放式電信架構 有利台資通訊業者

2020 年進入 5G 商用時代，國際調研機構 Gartner 預估，明年起至 2025 年全球開放式電信架構產業產值將以近 30% 的年複合成長率成長，對此，富邦證券今 (14) 日指出，5G 開放式電信架構帶來機會，樂觀看待台灣資通訊設備製造業者後市展望。

富邦證認為，隨著 5G 滲透率提升，將使營運商加速基礎建設投資，尤其在開放式電信架構下，基地台內部不同的組件可由眾多不同的廠商來供應，可望打破既有國際品牌大廠寡占壟斷局面，對電信營運商和 5G 產業的發展有相當良好的驅動作用，相關資通訊設備製造產業值得投資人關注。

富邦證解釋，開放式電信架構是指電信營運商只要購買符合規範的設備，再利用雲端系統或軟體便可建立終端的接取網路系統，不再侷限設備供應商必須單一的限制，意指當營運商在建立 5G 系統時，可採取 A 公司設計的核心網路、B 公司提供的基地台天線、C 公司提供的網路交換器、以及 D 公司提供的路由器等網路串接設備。

以日本樂天為例，在日本雖非傳統的電信服務營運商，但依賴 Cisco 協助設計 5G 基地台所需後段網路，實體網路的環節則採取租賃方式，而 5G 基地台部分由台灣廠商提供伺服器及接取網路設備，如此以非常低的成本條件快速在某區域建立 5G 系統。

在日本樂天成功利用開放式電信架構切入 5G 服務後，富邦證指出，已有越來越多新興國家電信業者開始評估，以開放式電信架構建立 5G 或既有的電信網路。

富邦證樂觀看待，開放式電信架構不僅讓電信網路設備供應鏈從國際大廠壟斷的局面，轉為由 ODM 業者主導接取網路的設備商機，延伸出的邊緣運算、企業專網的設備採購商機，預期都將由 ODM 業者取得主導權。

其中，台灣網路設備業者多已成為國際主要電信業者的合格供應商，且都在兩岸甚至第三方地區具有生產基地的產能優勢，預期將會是主要供應商之一。