達麗建設看好市場需求 估明年全台推案量達160億元

達麗建設 (6177-TW) 對於明 (2021) 年台灣房市發展仍然看好，日前推出的台南「國家強棒」第一期 182 戶預售案已完售，台中水湳經貿園區台中創研段住宅建案取得建照將在近期推出，達麗主管今 (14) 日指出，預估明年將推案 160 億元。

達麗建設今年第四季推出總銷 16 億元的台中廣明段住宅案「J12」，戶數 150 戶，以及總銷近 60 億元的台中創研段住宅建案，而日前推出的台南「國家強棒」第一期已完售，董事長謝志長指出，台南沙崙高鐵特定區由於官方擬取消限高，達麗對於「國家強棒」擬重新設計為指標型超高建築，而將延後推出。

達麗建設在今年 4 月取得台南市東區新都心段建地 1574 坪，確定將在明年第四季公開，加計其他建案，預計 2021 年達麗新建案推案量也推升到 160 億元。而達麗 2021 年將有 6 筆個案完工，完工總金額高達 183.2 億元，推升達麗業績重攀高峰。

達麗建設爲償還金融機構借款及支付營建工程款，已完成辦理已 2.5 億元股本現金增資案，現增案以每股 25 元溢價發行，募集 6.25 億元資金。