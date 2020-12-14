〈政院打炒房〉政策奏效 花敬群：實價登錄2.0並非要打趴房市

政府打炒房動起來，內政部次長花敬群今 (14) 日表示，市場上某些炒作行為已經開始退場，業者也加強自律，應該有發揮相當效果，並強調「實價登錄 2.0」三法修正案主要是抑制炒房，並非要打趴房市，而是要讓產業健康發展，「這次玩真的」。

花敬群今天前往立法院備詢，說明實價登錄 2.0 政策，有立委提問，內政部何時會祭出限制私法人購屋措施，花敬群指出，當市場房價持續上漲、私法人持續購買沒有必要的住宅，一旦符合這兩個情況時，就是適合推動的時機。

花敬群說明，從 2 年前資料來看，賣出比買入還要多，最近資料似乎看到略微增加，但仍需再細分，因為私法人類型很多，可能是因為建商房子蓋完餘屋增加，也有可能是買進來囤房，有待內政部統計進一步分析。

不過，花敬群強調，政府近來持續推出打炒房作為，應已有相當效果，市場某些炒作行為已退場、降溫，業者也加強自律，看到滿正面的現象在發生。花敬群說，實價登錄 2.0 相關修法是為了抑制炒房，並不是要打趴產業。

至於禁止紅單交易部分，立委關注相關修法時程，花敬群回應，法案版本已備妥，並持續與立委溝通，這個月可望完成內部溝通，後續會再與行政院討論。是否有機會在下會期送審？花敬群說，看討論節奏也許會更快。