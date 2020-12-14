分析師：美股有望在年底前再創歷史新高 上看3800點

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，美國單日新增病例數及住院人數等更在近期創下新高。儘管如此，愛馬仕投資管理 (Federated Hermes) 首席股票策略師 Phil Orlando 認為，股市仍可能在今年底前再創歷史新高。

Orlando 表示，儘管市場在近期確實面臨障礙，但新的高點並非遙不可及，他認為年底前仍股市可能再創下新高。

Orlando 列舉了市場近期的事件，包含新冠肺炎病例數激增、國會預算討論、新一輪紓困方案討論、即將到來的英國脫歐和喬治亞州選舉等。不過，他樂觀表示，仍有望在短期內克服一些障礙，並且如果一切順利的話，可能還有很多好事正在醞釀中，尤其是疫苗方面。

樂觀情緒推動下，自 11 月初以來，標準普爾 500 指數已上漲了 12%。Orlando 預估，在年底之前，標普 500 指數有望達到 3800 水平。

華爾街多頭、雅德尼研究公司 (Yardeni Research) 總裁 Ed Yardeni 先前也表示，美股升至歷史高點是合理的，並且將會持續上，因為美國仍處在 V 型復甦的反彈中。他也預測，美國經濟將在明年春季開始蓬勃發展，屆時疫苗的供應將使受到壓抑的需求復甦。

儘管樂觀，但 Yardeni 也承認，美國仍有很大一部分人口迫切需要新一輪紓困援助措施。「仍有一部分的人丟失了工作，現在正面臨可能沒有失業保險情況。還有很多企業是第一波和第二波疫情的衝擊中勉強倖存下來的。」Yardeni 說道。