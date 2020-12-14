彭博：馬斯克要求員工在年底前加速增產

根據《彭博社》13 日 (週日) 報導，美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 指出，由於市場對於該公司電動車產品的需求暢旺，他們將竭盡所能的在 12 月底之前增加生產。

馬斯克於本月 11 日時，在一封寫給員工們的簡短電子郵件當中提到，希望在年底的耶誕假期當中，盡可能的將產量拉到最高。不過他在信中並未提到具體數字。

特斯拉 2020 年的全年生產目標設定在 50 萬輛，如果能夠成功達標，對該公司而言也將是一大里程碑。

彭博社在報導中提到，他們確認過該封電子郵件。馬斯克在內容中提到「在這一季非常幸運，發生需求大幅超越生產的高水準問題。」也告訴員工們「若有發生在提出改善生產效率的建議後，卻感受到自己的意見未能獲得採納的情況時，希望能直接的向他反映。」

截至目前，馬斯克在直到今年第四季尾聲的這段期間，曾經多次利用電子郵件來要求員工們進行增產、或者是在交車方面來給予支援。而這類內容的電子郵件之所以外流，在許多的情況下也是為了向投資人們釋出訊息。

彭博社在 12 日時要求特斯拉方面發表評論，然而在截稿之前仍未獲得回應。

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