淘帝-KY發致股東公開信 指遭禿鷹惡意做空

淘帝 - KY(2929-TW) 今 (14) 日發布致股東的公開信，內容強調，今年是成立以來最艱難的一年，同時提及，禿鷹惡意做空淘帝，已委託律師向未盡查證義務的媒體發出律師函，若不限期改正並道歉，將向兩岸法院發起提告，呼籲廣大公司股東團結，給予公司充分信任。

法人提醒，淘帝投資華福證券所執行的理財商品，與該公司去年第三季到今 年第三季財報揭露不符，已遭證交所重罰 30 萬元，後續新業務發展狀況仍有待觀察，投資人應留意風險。

以下為淘帝致股東的公開信主要內容：

尊敬的淘帝股東們：

2020 年是本公司自成立以來發展最為艱難的一年。這一年，公司遭遇百年不遇的天災—新冠疫情全球肆虐和堪比 1998 年的大洪災。

入夏以後，雖疫情影響有所緩解，但南方洪水猛然來襲，24 省洪災蔓延，多數是淘帝原本銷售暢旺的主要市場，兩個百年一遇的災情，令淘帝代理商業績雪上加霜。

天災不斷，人禍橫行，中美貿易戰激烈摩擦之下，大陸眾多外貿童裝工廠和外向型童裝品牌為了求生，只能倒向國內傾銷，借助低價直播電商的快速興起，巨大的價格壓力對淘帝線下代理商的傳統零售管道，造成了史無前例的衝擊，橫向比較全球服裝市場，同業也是哀鴻遍野。

中國本土服裝品牌上半年紛紛掀起裁員、關店潮，大動作產品降價去化庫存、切割虧損品牌斷尾求生等，約 61 家中國上市服飾產業公司合計營收、獲利皆較去年同期呈雙位數衰退。

以上種種，是淘帝自品牌誕生以來不曾遇過的連續重擊，但不曾料想，個別 KY 公司在 8 月又掀起一輪針對 KY 公司的輿論風波，但淘帝與這些公司本質上完全不同，嗜血的禿鷹成功得利後，妄圖將做空得利模式複製至淘帝，他們編造和散佈各種假消息和假新聞，煽動不盡查證義務的媒體，蒙蔽及誤導監管機關，多方串聯，狼狽為奸，沆瀣一氣，借疫情隔絕人員往來，趁兩岸局勢相對緊張之際，試圖渾水摸魚，惡意做空淘帝，企圖再謀不義之財。

這些禿鷹近來散播的消息明顯具有誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整，對淘帝進行毫無根據的指控以及不負責任的揣測，最終目的是為拉低股價，詆毀淘帝聲譽並因此牟取暴利，淘帝已多次進行澄清。

但部分投資者被禿鷹攪亂的市場氛圍影響，不看針對 KY 公司報導的具體內容，也不追究這些內容的真假，只要針對 KY 公司的新聞發出，就本能地倉皇出逃，做空機構正是利用投資者的這種恐慌情緒，刻意誇大事實，甚至虛假陳述，對淘帝進行惡意做空，甚至操縱市場，嚴重損害台灣廣大正面投資人的合法權益。

在此，我們正告那些利慾薰心的市場禿鷹，立即停止你們對淘帝惡意中傷，否則就是與淘帝 1 萬 6 千多位正直股東為敵，淘帝必將誓死捍衛股東權益。

目前，淘帝已委託律師向未盡查證義務的媒體正式發出律師函，如不限期改正並道歉，淘帝將正式向台灣與大陸兩地法院發起提告，讓惡意做空機構及未盡查證義務的媒體承擔一切法律責任，並為做空淘帝付出最沉重的代價。

為了抵禦惡意做空，提振市場信心，為了將淘帝從抗風險能力較弱的單一業務模式傳統型服裝企業，向多元化包含價值型醫療板塊的綜合業務實體轉型，淘帝董事長、總經理率領全體經營團隊夜以繼日，不懈努力，相信注入醫療器械及防疫物資生產銷售板塊後，營運現狀能快速得到極大改善。

最後，在淘帝發展的至暗時刻，希望廣大公司股東團結起來，給予公司充分信任，讓我們共建一座長城，反擊相同的敵人，讓那些魚肉百姓卑劣禿鷹滾出臺灣資本市場！讓我們繼往開來、並肩前行，共創彼此最大價值。