外資出走棄息賣壓湧現 台積電近4日市值自高點蒸發4000億元

台積電 (2330-TW) 將於周四 (17 日) 除息，自上周二 (8 日) 寫下歷史新天價 525 元以來，股價陷入修正，今 (14) 日再度開低，最低下探至 508 元，在外資連日出走下，近 4 個交易日市值已縮水超過 4000 億元，棄息賣壓湧現。

亞系外資指出，由於上游拉貨過於積極，iPhone 12 已出現首波砍單，台積電將首當其衝，明年首季 5 奈米產能利用率恐下滑至 8 成，第二季還會低於 8 成，雖僅將影響台積電明年每股純益 1%，但短線股價可能漲不太動，並籲市場留意衝擊擴大。

不過，天風國際證券分析師郭明錤也發出報告指出，認為台積電明年首季 5 奈米產能利用率將維持 100%，是過度樂觀的錯誤預期，產能利用率降低主要受到季節性因素、iPhone 12 Pro 系列 CIS 缺貨及 iPhone 13 量產時間早於 iPhone 12 影響，並非因 iPhone 需求轉弱而遭砍單。

台積電將於 12 月 17 日除息，每股配發現金股利 2.5 元，而外資從上周三 (9 日) 以來，轉站賣方，連 3 個交易日共賣超台積電 2.6 萬張，反觀投信則天天買超，與外資上演「你丟我撿」，押寶台積電填息行情。