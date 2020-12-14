統一證攜手XQ全球贏家手機版 首創客戶實盤交易功能

統一證 (2855-TW) 今 (14) 日宣布，12 月起正式提供客戶使用 XQ 全球贏家 APP 看盤系統下單服務，成為市場上第一家將看盤、下單系統串接的券商，讓客戶在看盤的過程中也能立即下單，隨時掌握投資先機，是券商一大創舉。

統一證說明，行動下單是目前的交易主流，但以往因無法在手機版進行實盤交易而造成使用者一大困擾，此次為改善客戶的不便，看準 XQ 全球贏家是看盤軟體中市占率極高的軟體，與嘉實合作在 XQ 全球贏家 APP 提供下單串接服務。

服務上線後，只要是統一證的客戶，設定登入帳號和密碼，即可在全球贏家 APP 中看盤並下單，有效為客戶提升便利性。

嘉實資訊表示，與統一證券合作串接實盤交易功能後，除原有 XQ APP 提供追蹤個股、多國行情報價、雲端策略中心和模擬交易等看盤功能，延伸至跨裝置下單同步資訊，更貼近用戶的操作需求。

統一證積極提供投資人專業產品及多元化、全齡化服務，為鼓勵小資族從年輕開始理財，也攜手統一 7-ᴇʟᴇᴠᴇn 獅隊再加碼，即日起只要完成 1 筆盤中零股交易，即有機會獲得統一獅隊限量十冠紀念球、十冠紀念球衣與十冠紀念球帽，活動僅到 12 月 31 日。

統一證邀請年輕小資族把握機會，同慶統一獅十冠榮耀，從零股開始累積財富實踐夢想藍圖，詳情請見 https://www.pscnet.com.tw/pscnetStock/index.do。