市場持續供過於求 明年Q1 NAND Flash價格估走跌10-15%

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，由於 NAND Flash 供應商數量遠高於 DRAM，加上供給位元成長幅度高，估明年第一季 NAND Flash 價格將下跌 10~15%，並可能逐季走跌。

TrendForce 指出，明年 NAND Flash 各類產品總需求位元數包含 Client SSD(31%)、Enterprise SSD(20%)、UFS 與 eMMC(41%) 與 NAND Wafer(8%)，由於供應商數量遠高於 DRAM，加上供給位元成長幅度居高不下，預計明年價格仍將逐季下跌。

展望明年第一季，在三星、長江存儲、SK 海力士與英特爾對位元產出皆較積極情況下，NAND Flash 供過於求態勢將更明顯，位元產出季增幅達 6%，預估價格將季跌約 10~15%。

從明年首季各類產品需求來看，由於 PC OEM 庫存水位偏高，估 Client SSD 價格季跌 10~15%；PCIe 供應鏈價格競爭加劇，估 Enterprise SSD 價格季跌 10~15%。

eMM 終端產品需求暢旺與供給收斂，eMMC 與 UFS 價格季跌 5~10%；記憶卡與 UFD 等需求難以在明年第一季復甦，NAND Flash wafer 價格估將季跌近 15%。

