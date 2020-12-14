遠東銀Bankee首創全台HR Fintech生態圈 解決人資金流三痛點

看準中小企業人資金流普遍存在新員工開耗時等三大痛點，遠東商銀 (2845-TW) 旗下 Bankee 社群銀行今 (14) 日宣布，攜手人資管理領域的 MAYO 鼎恒數位科技，推出全台首創 HR Fintech 生態圈，不到三個月已有上百家企業加入該生態圈。

遠東商銀執行副總林建忠表示，中小企業是台灣的經濟命脈，去年經濟部統計，台灣共有 149 萬家中小企業，但絕大多數中小企業礙於資源有限，很難真正推動數位轉型。Bankee 因此跨足 HR 生態圈，以 BaaP、BaaS 為核心，串接人資金流服務。

遠銀數位金融事業副總經理戴松志表示，三個月前於一場演講場合，與 MAYO 創辦人簡士評同為演講人，當時聽到簡士評提及現在人資管理面臨到最大的問題便是「辦公室金融解決方案」，Bankee 看準中小企業人資金流普遍存在新員工開耗時、計薪撥款耗工、企業員工之間帳戶處理麻煩等三大痛點，因此很快便敲定與 MAYO 聯手打造 HR Fintech 生態圈的合作。

戴松志表示，Bankee 會切入 HR Fintech 生態圈，初步除了著眼於透過薪轉戶獲客，加上企業簽訂薪轉戶向來有助於與銀行法金往來，因此也希望藉此為遠銀帶入法金業務的成長性。

戴松志進一步指出，此 HR Fintech 生態圈正式發表前已鴨子滑水對外招募，不到三個月已經吸引包括上百家企業加入，包括京盛宇、日月五角堂等零售服務業；BZNK 必可企業募資、Memopresso 享印膠囊等新創業者、國語週刊雜誌等百家企業加入。

據分析，加入 HR Fintech 生態圈的企業有 23% 為零售業、22% 為科技業、19% 為五師服務 (包括醫師、牙醫師，律師、會計師、建築師)、17% 為傳產製造，顯示產業類別站比分布平均，也凸顯企業對 HR Fintech 的需求性。

中小企業只要使用 MAYO 的 Apollo 人資系統，原本要跑實體銀行開薪轉戶的作業流程，縮短為 5 分鐘在人資系統上就能完成 Bankee 薪轉戶開戶，而且所有薪轉企業的活存利息最高可享 0.6%，為一般薪轉活存利率的 4 倍。

該生態圈平台，不只對新進員工開戶便利，也簡化人資的撥薪流程。同時，企業員工使用 STAYFUN 員工福利平台，也有上萬家特約商店、團購等，員工可直接於平台上揪團團購，並且透過 Bankee 帳戶，直接完成同事間的分帳付款，重新定義人資金融服務。