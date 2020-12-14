【日盛投顧】指數量縮壓回

◆盤勢分析

1. 周一台股以小低盤開出，因電子權值股維持上周弱勢，指數一度下殺至 14，200 點之下，但隨面板、運輸等族群轉強，跌幅略為收斂，最終收在 14211.05 點，下跌 0.36%。

2.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.5% 報 180.28 點，衝回 180 點之上，也終止連二黑。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股平低盤開出，暫守 14200 點之上。

(2) 量能：14 日成交量為 2，340.12 億元呈現量縮壓回，後續仍須維持價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下，但 MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 57.67 億元；外資 - 37.80 億元、投信 + 2.47 億元、自營商 - 22.33 億元。

個股表現

1. 面板：玻璃基板日商 NEG 停工，面板供需再度傳吃緊，報價漲勢有望延續至 1Q21，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價周一再度爆量上揚。

2.MOSFET：因晶圓代工吃緊，MOSFET 明年看漲，8261 富鼎、6435 大中早盤快速漲停，6138 茂達、5299 杰力收高。

3. 載板：TPCA(台灣電路板協會) 發表兩岸第 3Q20PCB 產業產銷持平，但預估 4Q20 稼動率仍處高水位，拉動周一 8046 南電、3037 欣興、3189 景碩股價收高。

4. 鋼鐵：2002 中鋼 1 月內銷盤價全面大漲，帶動周一股價攀上近期新高，2013 中鋼構、2014 中鴻尾盤上漲超過 3%。小廠鋼廠 2038 海光、2028 威致股價直攻漲停。

5. 運輸：貨櫃缺貨，船商報價改為周報，2609 陽明強攻漲停，帶動 2603 長榮、2615 萬海爆量收高。臨近午盤 2618 長榮航、2610 華航轉強。

6. 操作建議：短線可布局有蘋果供應鏈、二線塑化、聖誕節與國曆新年相關受惠股。